Nantes Başkanından Galatasaray'a Telefon

FutbolArena Özel - Galatasaray'ın sezon başında Nantes'tan kiraladığı fakat sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamadığı Kolbein Sigthorsson'un İzlanda basınına "Galatasaray'a sakat geldim." şeklinde yaptığı iddia edilen açıklamanın ardından sarı kırmızılı yöneticiler böyle bir şeyin olmadığını söylerken, İzlandalı futbolcu da kulüp doktoru Yener İnce ile görüşerek sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Galatasaray'da Kolbein Sigthorsson'un sakatlık gelişmesiyle ilgili son dakika



Fransız kulübü Nantes'ın başkanı Waldemar Kita yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray yönetiminden Mehmet Özbek ile görüştü. Sigthorsson ile konuştuğunu ve kendisinin kesinlikle böyle bir açıklama yapmadığını söyleyen Waldemar Kita, "Ben de gerekli açıklamayı yapayacağım. Hiç merak etmeyin. Ayrıca Sigthorsson ile de konuştum. Açıklamalarının saptırıldığını söyledi ve kendisi de bu konuyla alakalı gerekenleri söyleyecek." dediği öğrenildi.



SAKATIM DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ



Hatırlanacağı üzere Ülkesinin basınından visir.is'e konuşan İzlandalı golcünün "Dizimde küçük bir menisküs sorunu vardı. Bu soruna rağmen 3 yıldır futbol oynuyordum. Fakat Nantes'ta çıktığım son maçta sakatlandım ve dizim bir daha eski haline dönmedi" dediği iddia edilmişti.



Galatasaray'da kendisine çok iyi davranıldığını belirten Sigthorsson "Galatasaray harika bir kulüp, bana 3 hafta içinde sahalara dönmezsem, sözleşmemi fesh edeceklerini söylediler. Barcelona'da tedavi olduktan sonra 9 Aralık'ta döndüm ama 24 Aralık'ta dizim yine şişti. Orada kalmak istiyordum ve sezon sonuna kadar para almadan oynayabileceğimi de söyledim ama sözleşmemi fesh ettiler ve ben de İzlanda'ya döndüm" dedi.



YÖNETİCİLER YALANLADI



Öte yandan Galatasaray yöneticilerinden Levent Nazifoğlu, Konyaspor maçının ardından Sigthorsson'un yaptığı açıklamaların kendisine sorulmasıyla alakalı olarak, "Böyle bir şey olabilir mi? Kesinlikle doğru değil." diyerek yalanlamıştı.