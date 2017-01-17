Müsiad Tekirdağ Şubesi 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, "İş adamı paradan para kazanmak peşinden koşmamalı. Hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız, lütfen o para biriminden borçlanın. Riskinizi en aza indirecek sistem budur. Dolar geliriniz varsa dolar borçlanın, avro gelirin varsa avro borçlanın, Türk lirası geliriniz varsa Türk lirası borçlanın. Fazla uyanıklık yapmaya çalışmayın." dedi.



Olpak, MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin başında bir terör belasının olduğunu belirterek, bu zor günlerin birlik ve beraberlik ile aşılabileceğini söyledi.



Terör saldırılarının ülkedeki güven duygusunu ortadan kaldırmayı amaçladığını ifade eden Olpak, "Farkındayız, terör saldırılarının amacı aslında aramızdaki güven duygusunun kaybolması. Birbirimize itimadın ortadan kalkmasını istiyor. Bizim, buna verebileceğimiz en güzel cevap, birbirimize daha sıkı sarılmak. Dostluklarımızı arttırmak, ortaklıklarımızla, eşimizle dostumuzla aramızda sorun olmayacak şekilde bir sıcaklığı meydana getirmek ve var olan sıcaklığı daha fazla arttırmak" dedi.



Türkiye'nin terörle çok ciddi bir sınav verdiğini aktaran Olpak, şöyle konuştu:



"Üzüntümüz artıyor, öfkemiz artıyor. Bir taraftan da metanetimizi kaybetmememiz gerekiyor. Son olarak yine Diyarbakır ve Şırnak'ta şehitlerimiz vardı. Başka bir gelişme daha yaşandı. İstanbul'daki geçtiğimiz yılın son gecesinde yaşanan terör olayının faili yakalandı. Ümit ederiz ki bütün teröristler aynı nokta içerisinde adalet önünde hesap verebilirler. Yakalanmalarının daha başka bir önemi daha var. O maşaların sonrasına uzanabilmek açısından da hepimiz açısından önem taşıyor."



"Spekülatif bir oynamayla, suni bir oynamayla karşı karşıyayız"



Olpak, dolardaki artışın son günlerde gündemi ciddi anlamda meşgul ettiğini belirtti.



Dolardaki hareketliliğe bakıldığında reel olan bazı gerçeklerin olduğunu dile getiren Olpak, "Türkiye'nin ya da başka bir ülkenin müdahil olamadığı kısmı, yani yurt dışında doların değer kazanması. Buna çok fazla kimsenin yapabileceği bir şey yok. Dolardaki değişimin yaşandığı dönemde, tahvil piyasasındaki değişime baktım, aynı ölçüde bir değişim yok. Ülkemizin risk birimi var, yurt dışında böyle ifade edilir. Risk biriminin değişimine baktım, böyle benzer bir değişim yok. Son olarak, yurt dışına döviz çıkışına baktım ciddi bir çıkış var mı diye ama tam tersine çıkış yok, giriş var. O zaman demek ki bu oynama, spekülatif bir oynamayla, suni bir oynamayla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.



Dolardaki yükselişe karşı yapılması gerekenlerin başında Türk parasına sahip çıkmak gerektiğini vurgulayan Olpak şu ifadeleri kullandı:



"Yani neredeyse ekmeği bile dövizle alacak duruma gelmişiz. Başkasına yüklenmeyelim, kendimizden başlayalım. Neyle yapıyoruz, birbirimize satışlarımızı neyle alıyoruz konusunda bir özeleştiri yapalım. Bunların üzerine gitmek bizim görevimiz. Uzun vadede Türk Lirası ile tasarrufun nerelere geldiğini görmek açısından da yapabildiğimiz ölçüde tasarruflarımızı kendi aramızda Türk Lirası ile yapalım. Elbette siyasilerimizin, hükümetimizin ve bakanlarımızın da görevleri var. Onlar da yurt dışında olabildiği kadar Türk Lirası ile alış veriş yapmanın alt yapılarını yapmak zorundalar."



İş adamlarının paradan para kazanma peşinde koşmamaları gerektiğini ifade eden Olpak, "Biz iş adamıyız. Biz, ticaretimizden ve üretimimizden para kazanırız. İş adamı paradan para kazanmak peşinden koşmamalı. Hangi para biriminden gelir elde ediyorsanız, lütfen o para biriminden borçlanın. Riskinizi en aza indirecek sistem budur. Dolar geliriniz varsa dolar borçlanın, avro gelirin varsa avro borçlanın, Türk lirası geliriniz varsa Türk lirası borçlanın. Fazla uyanıklık yapmaya çalışmayın" diye konuştu.