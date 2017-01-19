Müsiad'ın Yeni Yönetimi Üyeleriyle Yemekte Bir Araya Geldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şubesi'nin yeni yönetimi, üyeleriyle yemekli tanışma toplantısında bir araya geldi.



MÜSİAD Van Şubesi 14 Ocak 2017 Cumartesi günü yapmış olduğu 5. Olağan Genel Kurul sonucu değişen yeni yönetim kurulu üyeleriyle yemekli tanışma toplantısı gerçekleştirdi. MÜSİAD ailesine yeni katılan üyeler ile kadim üyeler bir ortamda buluştular. Yönetim kurulu, yemekli toplantıda bir araya gelen üyeler ile genel kurul değerlendirmesi yaptı. Şube Başkanı Abdullah Aras, genel kurulda emeği geçen herkesi kutlayarak, özelikle genç MÜSİAD'a performanslarından ve katkılarından dolayı ayrıca teşekkür etti.



Selef Başkan Kerem Bl ile halefi Abdullah Aras üyelere hitap ederek, MÜSİAD'ın misyonu üzerinde durdular ve ayrıca önümüzdeki dönemde yapılacaklar konusunda üyelerle istişarede bulundular. - VAN