Müsiad Hatay Şubesi 8. Olağan Kongresini Gerçekleştirdi

MÜSİAD Hatay Şubesi'nin 8. Olağan Kongresi İskenderun'da gerçekleştirildi. Mevcut yönetime yeni isimlerin de katıldığı genel kurulda Başkan M. Fatih Tosyalı, üyelerin tam desteğini alarak oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.



MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Fuat Tosyalı'nın da katıldığı genel kurulda, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.



İş adamları olarak bu noktada kendilerine büyük sorumluluklar düştüğünü kaydeden MÜSİAD Hatay Şube Başkanı M. Fatih Tosyalı, "MÜSİAD Üyesi Hataylı iş adamları olarak dünyanın çeşitli yerlerinde ve kendi şehrimizde yapmayı planladığımız yatırımlara, en küçük taviz vermeden devam ediyoruz, istihdamı arttırarak, milli gelire katkı sağlayarak, Türkiye'nin 2023 hedeflerine hep birlikte ulaşmayı kendimize görev kabul ediyoruz. Direnmeye, üretmeye, ürettiğimizi ihraç etmeye devam edeceğiz. Ticari açıdan döviz kullanmak zorunda olduğumuz alanlar elbette var. Fakat Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyetimizin milli parasıdır ve bilinmelidir ki; bizim için daima dünyanın en kıymetli parasıdır! MÜSİAD Hatay olarak milli seferberliği, yerli üretim ve yerli para seferberliğini kendimize görev kabul ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın milli seferberlik çağrısına hep birlikte 'biz de varız' dedik ve bu konudaki kararlılığımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.



'Daha çok üreteceğiz'



Türkiye'nin önemli yönetim sistemi sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen Anayasa değişikliği teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçtiğini, halkın onayına sunulacak teklifin şimdiden tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Tosyalı, "Millet ne karar verirse versin yaşadığımız sürecin demokrasimize kalıcı katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Bizim açımızdan en önemli konu, devletimizin ve yöneticilerinin güçlü olması, yönetim sistemimizin çok iyi işlemesidir. Halkın seçtiği cumhurbaşkanını, yürütmede etkin hale getirecek ve hızlı şekilde icraatlar yapabilmesine olanak tanıyacak değişiklik önerisinin, halkımız nezdinde de itibar göreceğine inancım tamdır. Referandum sürecinin de tüm partiler tarafından demokrasimize yakışır şekilde sonlandırılacağına inanıyorum. Bu süreçte bizim de iş dünyası olarak ülkemizin geleceği için üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın bilinmesini isterim" şeklinde konuştu.



Gerçekleştirilen kongrenin ardından MÜSİAD Hatay Şube Yönetimi ise şu isimlerden oluştu; Başkan M. Fatih Tosyalı, Yönetim Kurulu Üyeleri Suhat Korkmaz, Şerif Tosyalı, Ali Özyurt, Cem Yusuf Güler, Abdullah Bozatlı, Mehmet Ali Dokuzoğlu, Nuri Günal, Yusuf Arslan ve Mehmet Şükrü Baysal. - HATAY