Murat Tufan: Kura Tcmb Dopingi

NİŞANTAŞI Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Tufan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB), Nisan ayı toplantısında geç likidite penceresini 50 baz puan yükselterek sıkı duruşunun korunduğuna yönelik önemli mesajlar verdiğini söyledi.



Tufan, "TCMB, bugünkü toplantısında geç likidite penceresini yüzde 11.75 seviyesinden yüzde 12.25 seviyesine yükseltti. Toplantı metninde bir önceki metne göre değişiklik yapılmazken, kurulun enflasyon oranında yaşanan yükselişe dikkat çektiğini görüyoruz. Enflasyonun hızla yükselmesi sonrası TCMB sıkı para politikasını bir adım daha ileriye taşımışa benziyor. Merkez Bankası'nın bu hamlesi sonrası, TL son 1 haftada dolar karşısında yaşadığı değer kazanımına devam ederek kazancını bu periyotta yaklaşık yüzde 3 seviyesinin üzerine taşıdı" diye konuştu.



Merkez Bankası'nın alışılmış uygulamaların dışında, enflasyondaki yükselişin hızlanmasından bu yana Geç Likidite penceresini ana fonlama enstrümanı olarak kullanmaya başladığını söyleyen Tufan, şöyle devam etti:



"Ayrıca yurt dışı ve yurt dışı gelişmeler sonrasında TL 'nin volatilitesi yani oynaklığı yükselmiş ve bunun önüne geçmek isteyen TCMB, GLP'yi Eylül ayından bugüne 200 baz puan yükselterek yüzde 11,75 seviyesine getirdi. Uzun süredir piyasaların odak noktasında olan anayasa değişikliği referandumu sonrası politik belirsizlik süreci kısa vadede geride kalmış ve TL hafta başından bugüne dolar karşısında değer kazandı. TCMB, bugünkü toplantısında geç likidite penceresini yüzde 11.75 seviyesinden yüzde 12.25 seviyesine yükseltti. Toplantı metninde bir önceki metne göre değişiklik yapılmazken, kurulun enflasyon oranında yaşanan yükselişe dikkat çektiğini görüyoruz. Enflasyonun hızla yükselmesi sonrası TCMB sıkı para politikasını bir adım daha ileriye taşımışa benziyor.



Karar öncesi yurt içi ve yurt dışı raporlarda Merkez Bankasının bu ay kararında bekle gör politikasının devam edeceği görüşü ağırlık kazanmıştı. Beklentilerin aksine alınan karar referandum sonrası kurda oluşan pozitif havayı destekledi."



AĞIRLIKLI ORTALAMA FONLAMA MALİYETİ YÜKSELEBİLİR



Yıl başında yaklaşık yüzde 8,30 seviyelerinde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bu süre zarfında yüzde 11,50 seviyesine yükseldiğini söyleyen Tufan, sözlerini şöyle noktaladı:



"Alınan karar sonrası ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bir miktar daha yükselmesini bekleyebiliriz. Geç Likidite Penceresinin yükseltilmesi sonrası Dolar TL paritesi ise geri çekilmelerini hızlandırdı. TL'nin değer kazanması sonrası dolar kuru önemli destek olan 3.5550 seviyesini test edebilir. Bu seviyenin daha öncesinde test edilmesine rağmen aşağı yönlü geçilemediğine şahit olmuştuk. Kritik bu destek seviyesinin kırılması halinde geri çekilmeler hız kazanarak 3.5250 – 3.500 bölgesine doğru sürebilir. Direnç olarak ise 3.6150 seviyesi izlenebilir."



