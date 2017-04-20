Kendi burgerinizi kendiniz yapmak istiyorsanız MSA mutfağında gerçekleşecek bu workshop etkinliğini kaçırmayın.



"İyi hazırlanmış bir burger bulmak hem zor, hem de yorucudur. MSA tam bu noktada devreye girerek, sosundan eşlikçisine el emeğiniz olacak bir burger menüsü ile karşınıza çıkıyor."



Cheeseburger; köz patlıcan sos ve yeşillikler ile



Tavuk burger; mantar ketçap sos, karamelize soğan ve yeşillikler ile



Bira paneli soğan halkaları ve kajun baharatlı patates kızartması



Ev yapımı sarımsaklı ve acılı mayonez



"Parça etten bıçak kıyması hazırlamayı öğrenecek, hamburger köftesinden patates kızartmasına, soğan halkalarından mayoneze ev yapımı hamburger ve eşlikçilerinin yapımını tüm detaylarıyla öğreneceksiniz."



20 Nisan Perşembe, 19.00-23.00



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Mutfak Sanatları Akademisi



Mekan Adresi : Meydan Sok. Beybi Giz Plaza B Blok No: 123-136 Ayazağa



Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00



Kategori : MSA-Burgers&Fries



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır