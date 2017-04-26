Miniklerden Görkemli Gösteri

Muş'un Bulanık ilçesinde 12 okulun katılımıyla okul öncesi öğrencilerine müzikal gösteri programı yapıldı.



Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda üç farklı seansta okul öncesi ve müzik öğretmenleri müzikal gösteri programı düzenledi. Toplamda 12 okulda öğrenim görmekte olan okul öncesi öğrencileri programa gelerek keyifli zaman geçirdi. Bulanık merkezde faaliyet gösteren 12 anaokulu tarafından gerçekleştirilen müzikal gösteri büyük beğeni topladı. Programa katılan İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, öğretmenlerin verdikleri okul öncesi eğitimle minikleri ilkokula en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Uzun, başta öğretmenler olmak üzere çocukların eğitimine ve gösterinin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.



Öğretmenlerin provalarda kendilerine öğrettiklerini sahnede kusursuz bir şekilde başarıyla uygulayan minikler büyük alkış aldılar. Sahnedeki performanslarıyla, birbiriyle uyumlu hareketleriyle tam not alan minikler profesyonel dansçılara taş çıkarttılar. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak olan minikler, okul öncesi eğitimi başarıyla bitirmenin mutluluğunu yaşadılar. Halk Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de katıldı. Gösterinin sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtarak öğrencileri mutlu ettiler. - MUŞ