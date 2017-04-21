Milli Savunma Üniversitesi İçin Bakanlıktan Kamu Spotu
Milli Savunma Üniversitesi için bakanlıktan kamu spotu MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi yayınlandı.
Milli Savunma Üniversitesi için bakanlıktan kamu spotu
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenci alımı için hazırlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) onaylı tanıtım filmi yayınlandı. Görüntü Dökümü:
-Tanıtım filmi
Haber: ANKARA,