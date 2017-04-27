Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Güney Afrika Özgürlük Günü Resepsiyonuna Katıldı
Güney Afrika Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü, Ankara'da verilen resepsiyonla kutlandı.
Güney Afrika Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü, Ankara'da verilen resepsiyonla kutlandı.
Resepsiyona katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, konuşmasında Afrika kıtasının demokratik, istikrarlı ve en gelişmiş ekonomilerinden biri olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Özgürlük Günü'nü kutladığını söyledi.
Türkiye'nin, G20 üyesi Güney Afrika Cumhuriyeti ile her alanda iş birliğini geliştirmek istediğini aktaran Yılmaz, buna eğitimin de dahil olduğunu belirtti.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ancak şu bir gerçektir ki her ülkenin de potansiyeli bu rakamı çok daha yukarıya taşımak için yeterlidir." dedi.
Türk Hava Yollarının (THY), Cape Town?, Durban? ve Johannesburg?'a haftada doğrudan 17 uçuşu bulunduğunu söyleyen Yılmaz, İzmir ile Cape Town'un?, Mersin ile de Durban'ın kardeş şehir olduğunu aktardı.
Türk halkının her zaman Güney Afrika Cumhuriyeti halkının özgürlük mücadelesinin yanında olduğunu belirten Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Demokrasinin ne olduğunu ve önemini en iyi bilecek ülkelerden birisi Güney Afrika Cumhuriyeti ve halkıdır. Demokrasinin değerini yaşayarak anlamış bir ülkeden, 15 Temmuz'da Türkiye'nin, Türk halkının demokratik mücadelesinin yanında durmasından daha doğal bir şey olmazdı. Bu desteğinden dolayı da Güney Afrika Cumhuriyeti halkına ve hükümetine teşekkür ediyorum. Barış, refah ve huzur içinde Türkiye ile ilişkilerini her alanda geliştirmiş bir Güney Afrika Cumhuriyeti ile nice Özgürlük Günlerini birlikte kutlamayı diliyorum. Ebediyete akıp giden her yılda, her özgürlük gününde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum ve tüm katılanları saygıyla selamlıyorum."
Yılmaz, resepsiyon sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ülke ile ilişkileri geliştirmenin, Türkiye'nin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, her iki ülkenin G20 üyesi olmasına, potansiyellerine ve kapasitelerine dikkati çekti.
Güney Afrika'nın Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane ile iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebilecekleri konusunda görüştüklerini aktaran Yılmaz, "En son toplantı 2012'de yapılmıştı. Gelecek toplantının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılması doğrultusunda ortak çabamız var. Tarihi belirlediğimizde, gelecekte Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler çok daha iyi bir noktaya gidecektir. Sayın Büyükelçiye başarılar diliyorum, başarılı olması için her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.
Büyükelçinin sözleri
Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Malefane, Bakan Yılmaz'ın aynı zamanda Türkiye ve Güney Afrika ikili ilişkilerinin geliştirilmesinden sorumlu komisyonun başkanlığını üstlendiğini belirterek kendisine ve davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Ülkesinden Ekurhuleni Belediyesi temsilcilerinin geçen hafta Bursa'ya geldiğini ve iki şehir arasında kardeş şehir anlaşması imzalandığını hatırlatan Malefane, bu ziyarete eşlik eden iş adamlarının da diyalog ve iş imkanlarının geliştirilmesine yönelik adımlar attığını söyledi.
Büyükelçi Malefane, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini hatırlatarak, "15 Temmuz'da yaşananlarla Türkiye çok büyük bir badire atlattı. Biz bunun farkındayız. Yaşananlardan ötürü üzüntü duyuyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti olarak Türkiye'nin yanındayız. Türk demokrasisini ve hükümetini korumak için şehit olanları saygıyla anıyoruz. Terörizmin her türlüsüyle birlikte mücadelede edeceğiz. 15 Temmuz'un sorumlularının yaptıklarının karşılığını bulduğundan emin olana dek Güney Afrika Cumhuriyeti her zaman yanınızda olacak." diye konuştu.
Resepsiyonda kutlama pastasının kesilmesinin ardından, Büyükelçi Malefane Bakan Yılmaz'a pasta ikram etti.
Davet, Güney Afrika müziği eşliğinde yemek ikramının ardından sona erdi.
Resepsiyona eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.