Milletvekili Demir'den Çatalzeytin İlçesine Ziyaret

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Çatalzeytin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Demir, halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Çatalzeytin ilçesinde, anayasa değişikliğiyle Türkiye için daha fazla büyümenin, ekonominin, kalkınmanın önünün açılacağını belirtti.



Vatandaşların 16 Nisan'da verecekleri her bir oyun önemine değinen Demir, "Devlet ile millet arasına bundan sonra kimse giremeyecek. Vesayetçilere, darbecilere, kumpasçılara artık ekmek yok. Devlet milletin, millet devletin olacak." dedi.