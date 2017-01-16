Milas Osb'nin Yeni Başkanı Kaymakam Arslan Oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaymakam Fuat Gürel'in Milas'tan Etimesgut'a tayini nedeniyle boşalan OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Müteşebbis Heyet Başkanlığı için yapılan oylamada Kaymakam Eren Arslan, oturumda hazır bulunan üyelerin oybirliği ile OSB'nin yeni başkanı oldu.



Milas OSB'de Kaymakam tayini nedeniyle zorunlu başkanlık değişimi oldu. Milas'tan Etimesgut Kaymakamlığına atanan Kaymakam Fuat Gürel'den boşalan Milas OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Müteşebbis Heyet Başkanlığına oybirliği ile yeni Milas Kaymakamı Eren Arslan seçildi.



Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer ile Şube Müdürü Perihan Büyükel'in de katıldıkları OSB toplantısında, OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reşit Özer tarafından bir sunum yapıldı.



Özer, sunumunda OSB arazisinde altyapı çalışmalarının sürdüğünü, Milas OSB'de entegre tesisler için 160 dönüm, gıda tesisleri için 105 dönüm, inşaat tesisleri için 64 dönüm, makine tesisleri için 64 dönüm, tekstil tesisleri için 5 dönüm olmak üzere toplam 398 dönümlük asıl talep ve toplam 535 dönümlük de yedek talep olduğunu anlattı.



Reşit Özer, altyapı yapımını üstelenen firmanın ihale koşullarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte olduğunu, programda bir aksama söz konusu olmadığını ve bu şekildeki bir çalışmayla bu yılsonunda altyapı çalışmalarının tamamlanabileceğini ve sanayi arsalarının hak sahiplerine dağıtılabileceğini umduklarını sözlerine ekledi.



Daha sonra, gündem gereği, OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Başkanı Kaymakam Fuat Gürel'in Etimesgut'a tayin olması nedeniyle boşalan bu görevlere yeni Milas Kaymakamı Eren Arslan oybirliği ile seçildi.



Kaymakam Arslan, OSB Müteşebbis Heyet üyelerine teşekkür ederek, yapılan açıklamalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve OSB'nin en kısa sürede faaliyete geçmesi için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. - MUĞLA