Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi önünde güvenlik önlemleri alındı.
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri sürerken MHP Genel Merkezi binası önündeki güvenlik önlemleri arttırıldı. Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi üzerinde bulunan Genel Merkezin etrafı, olası bir terör saldırısına karşı beton bariyerlerle çevrildi. Polis ekipleri, bina önünde nöbet bekledi. (ME-GD) - ANKARA
MHP Genel Merkezinde Güvenlik Önlemleri
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi önünde güvenlik önlemleri alındı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi önünde güvenlik önlemleri alındı.
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