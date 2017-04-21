Mezarbaşı Steli Ele Geçirildi

İSTANBUL Arnavutköy'deki izinsiz kazıda çıkarıldığı bildirilen mezarbaşı stelini satmak amacıyla Bursa'ya getiren iki kişi jandarma tarafından yakalandı.



Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri H.A.'nın, İstanbul Arnavutköy'deki izinsiz kazıda çıkarılan tarihi eser niteliğindeki mezar stelini satmak amacıyla Bursa'ya getirileceği bilgisini elde etti. Yalova- Orhangazi Karayolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri H.A. ve E.D.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada sırt çantasında, beze sarılı, üzerinde kadın ve çocuk figürü ile eski yazıların bulunduğu mermerden yapılma mezarbaşı steli bulundu.



Gözaltına alınan iki şüpheli Orhangazi jandarma komutanlığındaki ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



- Bursa