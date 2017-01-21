Metruk Evde Ölü Bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde 31 yaşındaki genç bir adam kavaklık içerisindeki metruk bir evde ölü bulundu.



Edinilen bilgilere göre, Soma'da Halk Ekmek Fırınının hemen alt tarafında bulunan kavaklık içerisindeki metruk bir evde hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri ismi Olcay A. (31) olduğu öğrenilen bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İddialara göre Olcay A.'nın uyuşturucu aldığı ardından da komaya girerek yaşamını yitirdiği kaydedildi.



Savcının incelemesinin ardından talihsiz genç önce Soma Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. - MANİSA