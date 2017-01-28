Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, köprüden dereye uçan aracın sürücüsü ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Mersin istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Abdulvahap Satıc idaresindeki 34 HJ 2246 plakalı araç, Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan ve yapım çalışmaları nedeniyle yıkılmış olan Aksaz Köprüsü'ne geldiğinde, sürücünün uyarı ve yön levhalarını fark etmemesi sonucunda Aksaz Deresi'ne uçtu. Kazada sürücü ağır yaralandı.



Yoldan geçen vatandaş fark etti



Bir süre suya gömülen araç içerisinde bekleyen yaralı Abdulvahap Satıc, yoldan geçen bir vatandaşın durumu fark ederek, güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 acil sağlık ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan, daha sonra Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan Satıc'ın tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Jandarma yetkilileri ise, Mersin-Antalya arası D-400 Karayolunu kullanan sürücüleri uyararak, Aksaz Deresi üzerinde köprü yapım çalışmalarının devam ettiğini, araç sürücülerinin can ve mal güvenliği açısından yola konulan uyarı ve yön levhalarına önemle dikkat etmelerini istedi. - MERSİN