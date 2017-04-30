Mersin'de Denize Giren 2 Arkadaş Boğuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 2 arkadaş boğuldu.



İdris Buruk (15) ve arkadaşı Emircan Durak (15), Akdeniz Mahallesi sahilinde denize girdi.



Bir süre sonra gençlerin çırpındığını gören çevredekiler, durumu polis ve ilk yardım ekiplerine bildirdi.



Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Buruk ve Durak, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Buruk ve Durak'ın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.