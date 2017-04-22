Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye

"…Kuşları boğdular, çimenleri söktüler, yollar çamur içinde kaldı… Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikayesi…" (Son Kuşlar) SAİT FAİK





Ünlü öykücümüz Sait Faik Abasıyanık'ın hayatı ve eserlerinden oluşan bir seçkiyle bu oyun; müzik, dans ve görsel efektleriyle genç seyircimizi edebiyatla buluşturmayı hedefliyor. Yanınızda başkalarının okumaktan zevk alacağını düşündüğünüz ve Devlet Tiyatroları'nın başlattığı kitap kampanyasına bağışlayacağınız bir kitap getirmeyi unutmayınız…





Süre: 2 saat





Yaş Sınırı: 8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.





Perde: 2 perde





Çeviren: SAVAŞ DİNÇEL





Yazan: SAİT FAİK ABASIYANIK





Yöneten: MURAT ÇİDAMLI





Web Sitesi: http://www.devtiyatro.gov.tr/programlar-sehirler-ankara-detay-meraklisi-icin-oyle-bir-hikaye.html



8 yaş ve üzeri seyircilerimiz içindir.





Detaylar :



İl : Denizli



İlce : Merkez



Mekan : Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü



Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 15: 00: 00



Kategori : MERAKLISI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır