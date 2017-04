Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur-Sen, en büyük emek hareketi olmanın ötesinde mazlum ve mağdur coğrafyaların da hissiyatını ifade eden ve toplum vicdanını temsil eden bir kuruluş." dedi.



Yalçın, Bilecik'te Eğitim-Bir-Sen'in yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in, 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi emeklisi olmak üzere 5 milyon 100 bin kişi için iki yılda bir toplu sözleşme masasına oturduğunu belirtti.



Memur-Sen'in 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Yalçın, "Memur-Sen, en büyük emek hareketi olmanın ötesinde coğrafyamıza ilişkin duyarlılık, insanlığa ilişkin tutarlılık, nerede bir mazlum nerede bir mağdur varsa tamamına ilişkin hassasiyet noktasında ülkenin göz bebeği olduğu kadar, mazlum ve mağdur coğrafyaların da hissiyatını ifade eden ve toplum vicdanını temsil eden bir kuruluş." diye konuştu.



Yalçın, Bilecik'in bundan daha güzeline layık olduğunu ama hepsinin zamanla olacağını belirterek, şunları dile getirdi:



"Şuan açılışını yapacağımız bina buranın yükünü çekebilecek, hizmet verebilecek bir boyutta. Dolayısıyla bunu almak, bu eseri ortaya çıkarabilmek gerçekten de fedakarlık gerektiriyor. Çünkü teşkilatımız burada üye sayısı anlamında Bilecik'te çok güçlü fakat Türkiye geneline baktığımızda mütevazi bir üye sayımız var. Böyle bir yere böyle bir eseri kazandırmak her adamın karı değil, er adamın karı. Onun için başkanımızı ve ekibini kutluyorum."



Açılışa, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ile kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri de katıldı.