Martı Projesinin Mimari Hakan Kıran'a, 'Beton' Hediyesi

İSTANBUL Kent Savunması, Kabataş'ta Martı biçiminde tasarlanan transfer merkezinin mimari Hakan Kıran'a yönelik eleştirileri nedeniyle haklarında tazminat davası açılan TMMOB Mimarlar Odası yöneticileri Sami Yılmaztürk ve Mücella Yapıcı'ya destek vermek için basın toplantısı düzenledi. İstanbul Kent Savunması üyeleri mimar Hakan Kıran'a 'beton' hediye etti.



PROJE BAŞLADI ANCAK PLANLARI HALEN ASKIYA ÇIKMADI



Hakan Kıran, Martı Projesine yönelik eleştirileri nedeniyle TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk ve ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı'ya tazminat davası açmıştı. Kent ve çevre örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında, İstanbul Kent Savunması adına Selen Bilgör açıklama yaptı. Açıklamada "İnşaatın başlama tarihi 10 Ağustos 2016 iken revize edilen projenin Koruma Kurulu kararı 6 Ekim 2016, ÇED gerekli değildir kararı ise 26 Ekim 2016 tarihlidir. Üstelik plan değişikliği de hala askıya çıkartılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.



"MİMAR SİNAN İLE YARIŞTIĞINI ZANNEDİYOR"



Martı Projesi ile Mimar Sinan'ın önemli eseri Molla Çelebi Camii'nin gölgeleneceğini ve Boğaz'a beton bir yapı ekleneceğini vurgulayan Bilgör, Prof. İlber Ortaylı'nın da Kıran'a yönelik eleştirilerini hatırlatarak "Kıran'ın tepeden inme 'ben yaptım oldu' projesi tarihi bölgeyi ve özellikle Sinan'ın denizden görünümü eşsiz Molla Çelebi Camii'ni gölgeleyecek, dahası Kabataş'tan görünen tarihi İstanbul manzarasını da bloke edecektir" diye konuştu.



TOPBAŞ "BİR DURAĞIN YERİNİ DAHİ VATANDAŞA SORACAĞIZ" SÖZÜNÜ UNUTTU



Projenin durdurulmasına yönelik 15 bin imza toplandığını vurgulayan Bilgör, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın 'bir otobüs durağının yerini dahi halka soracağına' yönelik sözlerini unuttuğunu belirtti. Tarihi ve kültürünün tahrip edildiğini söyleyen Bilgör, "İstanbul'dan gayri her şeye benzetilecek olan bu kadim kentin sakinleri olarak, baskılara boyun eğmeyeceğimiz, İstanbul kentinin katillerini teşhir etmekten çekinmeyeceğiz" dedi.



"BİZ BETONA BETON DERİZ"



Mimarlar Odası yöneticileri Sami Yılmaztürk, Mücella Yapıcı'nın ve kenti savunanlarının yanında olduklarını duyuran Bilgör, "Biz betona "Beton", bu kenti Betonkent eyleyemeyi düşünene de mimar değil "BetonKafa'" deriz" diye konuştu.



YAPICI: MİMARİ YAPI DA ELEŞTİRİLEBİLİR



Hakkında dava açılan Mücella Yapıcı söylediklerinin arkasında olduğunu söyleyerek "Nasıl bir filmi eleştirmek o filmi yapana hakaret demek değilse, bir mimari yapı da eleştirilebilir. Bu onun sahibine hakaret değildir. Yaptığınız iş farklı değerlere hakaret eder gibi yapılıyorsa, siz onu yapan olarak alıngan olabilirsiniz. Bu da sizin cezanızdırö dedi. Proje ile Kabataş'a ciddi bir yük ekleneceğini belirten Yapıcı, "Mesele oraya yapılan şeklin martı ya da karga olması değil, Kabataş'a getirilen ağır transfer merkezidir" dedi.



