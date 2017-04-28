Mart Ayında Dış Ticaret Açığı Yüzde 10.3 Azaldı

İhracattaki artışın, ithalattaki artışı geçmesiyle, Mart ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.3 azalarak 4.49 milyar dolara düştü.

Mart Ayında Dış Ticaret Açığı Yüzde 10.3 Azaldı

İhracattaki artışın, ithalattaki artışı geçmesiyle, Mart ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.3 azalarak 4.49 milyar dolara düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının  aynı  ayına göre yüzde 13.6 artarak 14.5 milyar dolara, ithalat yüzde 6.9 artarak 19 milyar dolara yükseldi.

Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mart ayında yüzde 71.8 düzeyindeyken, 2017 Mart ayında yüzde 76.3'e yükseldi.

Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 8.1 arttı

Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.1 artarak 6.78 milyar dolara çıkmasına karşın, AB'nin ihracattaki payı yüzde 49.1'den, yüzde 46.7'ye geriledi. Almanya'ya yapılan ihracat Mart ayında 1.32 milyar dolar ile ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 1.03 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 906 milyon dolar ile Irak ve 874 milyon dolar ile İngiltere izledi.

Çin ithalat birinciliğini Almanya'ya kaptırdı

Almanya, uzun zaman sonra, Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkelerin de ilk sırasına çıktı. Almanya, 1.78 milyar dolar ile ithalat birinciliğini hafif farkla Çin'den aldı. Çin 1.77 milyar dolar ile ikinci sıraya gerilerken, Rusya 1.6 dolar ile üçüncü ve 952 milyon dolar ile ABD dördüncü sırada yer aldı. - İstanbul

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