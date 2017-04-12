Mardin Ak Partili Miroğlu'ndan Ahmet Türk ve Deniz Baykal Görüşmesine Tepki
Ak Partili Miroğlu'ndan Ahmet Türk ve Deniz Baykal görüşmesine tepkiAK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu,, CHP eski Genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın, Mardin eski Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk ile görüşmesine tepki göstererek, "Yani Kürt Kemalistler ile...
Ak Partili Miroğlu'ndan Ahmet Türk ve Deniz Baykal görüşmesine tepki
AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu,, CHP eski Genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın, Mardin eski Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk ile görüşmesine tepki göstererek, "Yani Kürt Kemalistler ile Türk Kemalistleri'nin buluştuğu tarihi bir aşamadayız. Bu buluşmaya bir şey demiyoruz, helal hoş olsun, birbirlerine mübarek olsunlar. Ama bizim önümüzü kesmesinler, milletin önünü kesmesinler istiyoruz" dedi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Midyat Temsilciliği tarafından düzenlenen, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği" konulu panele konuşmacı olarak katılan AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Mardin Büyükşehir Belediyesinin eski Başkanı Ahmet Türk'ün görüşmesini, "Kürt Kamelasitler ile Türk Kemalistler'in buluşması" olarak değerlendirdi. Bağlar Mahallesi'ndeki Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan AK Partili Miroğlu, Deniz Baykal'ın da içerisinde bulunduğu SHP döneminde, Ahmet Türk ve arkadaşlarının partiden ihraç edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Mardin'de, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın bir konferansı vardı. Şimdi Mardinliler, Doğu, Güneydoğulular, ne işi var Deniz Baykal'ın Mardin'de? Bayram değil, seyran değil, bu enişteler niye Kürtler'i öpmeye devam ediyorlar? Anlamak mümkün değil. Ne alakanız var? Siz değil miydiniz ki 1990'lı yıllarda Ahmet Türk ve arkadaşlarını partiden ihraç eden. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile birlikte seçimlere girildi ve bölgede yüzde 24-25 oy alındı. Ama ne oldu arkasından, bir Kürt konferansına katıldılar diye Ahmet Türk ve arkadaşlarını, yani bugün Deniz beyi Kasrı Kanco'da karşılayan bu politikacı arkadaşımız, hem milletvekilliği yapmış, hem belediye başkanlığı yapmış kayyum dönemine kadar. Bugün Kasrı Kanco'da Deniz Baykal'ı karşılıyor. Deniz Baykal'ı ağırlıyor. Peki hangisi haklı? Acaba inkarı bitiren Recep Tayyip Erdoğan mı haklı, acaba inkarı bitiren Recep Erdoğan mı Kürt halkını seviyor, yoksa Ahmet Türk ve arkadaşlarını 25 yıl önce partiden ihraç eden Deniz Baykal mı seviyor? Hangisi seviyor acaba? Yani bu bizim gözlerimizin önünde yaşananlardan biz hiç ders çıkarmayacak mıyız? Yani Kürtler'i bu kadar hafızadan yoksun, 'balık hafızalı' derler ya, balık hafızalı bir halk mı zannediyorlar? Yani Kürt Kemalistler ile Türk Kemalistleri'nin buluştuğu tarihi bir aşamadayız. Bu buluşmaya bir şey demiyoruz, helal hoş olsun, birbirlerine mübarek olsunlar. Ama bizim önümüzü kesmesinler, milletin önünü kesmesinler istiyoruz."