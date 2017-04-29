Manavgatspor-Erzin Belediyespor: 2-4





STAT: Evrenseki



HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (xxx), Murat Güçlü (xx), Ufuk Uğurlu (xx)



MANAVGATSPOR: Muhammed (xx)(Dk.46 Batuhan xx)- Öner (xx), Mustafa (xx), Ahmet (x), Halil (xxx), Hüseyin Onur (xx), Şerif (xx), Burak (xx), Nimet (xx), Mücahit (xxx), Kazım (x)



ERZİN BELEDİYESPOR: Emre Yılmaz (xx)(Dk.88 Sefa)- Celal (xx), Mahsum (xx), Samed Ali (xxxx), Emre Keleşoğlu (xx), Melih (x), Ender (xx), Oğuzhan (xx), Osman (xx), Abdulhaluk (xx), Umut (xx)



GOLLER: Dk.67 Hüseyin Onur, Dk.89 Mücahit (Manavgatspor), Dk.19, 63, 85 Samed Ali, Dk.24 (kendi kalesine) Kazım (Erzin Belediyespor)



SARI KARTLAR : Hüseyin Onur (Manavgatspor), Mahsum, Abdulhaluk, Osman (Erzin Belediyespor)



SPOR Toto 3'tncü Ligİ 1'inci Grup'ta düşmesi önceki haftalarda kesinleşen Manavgatspor kendi sahasındaki son maçta Erzin Belediyespor'a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmadan önce evinde intihar eden Gaziantepsporlu Rajtoral için saygı duruşunda bulunuldu.



19'uncu dakikada gelişen Erzin Belediyespor atağında topu önünde bulan Samed Ali düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.



24'üncü dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Manavgatsporlu Kazım ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 0-2.



35'inci dakikada Manavgatsporlu Nimet'in kalecinin ileri çıktığını orta saha çizgisinden kaleye gönderdiği topu kaleci Emre güçlükle kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Erzin Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



63'üncü dakikada gelişen Erzin Belediyespor kontratağında Manavgatsporlu defans oyuncuları topu kornere çeldi. Kornerden gönderilen topu Samed Ali kafayla topu filelere gönderdi: 0-3.



67'nci dakikada gelişen Manavgatspor atağında topla birlikte ceza sahasına giren Hüseyin Onur düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3.



85'inci dakikada Manavgatspor defansının hatasını affetmeyen Erzin Belediyesporlu Samed Ali, kendisinin üçüncü, takımının 4'ncü golünü kaydetti: 1-4.



89'uncu dakikada gelişen Manavgatspor kontratağında sağ taraftan yapılan ortada topu önünde bulan Manavgatsporlu Mücahit topu ağlara gönderdi: 2-4.



Karşılaşma Erzin Belediyespor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.



- Manavgatantalya