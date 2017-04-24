Manavgat'ta kuyumcu soygunu... O anlar kamerada

Kuyumcunun dış kapısıdaki sigortayı gevşeten hırsızlar camı kırıp vitrindeki 5 bin dolar değerinde 2 kg gümüşü çaldılar



ANTALYA - Antaya'nın Manavgat ilçesinde bir kuyumcuya gelen kar maskeli soyguncular, önce kuyumcunun kapısında bulunan sigortayı gevşetip güvenlik kameralarını devredışı bıraktı. Ardından camı kıran soyguncular vitrinde 5 bin TL değerindeki 2 kilogram gümüşü alıp kayıplara karıştı.

Olay Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan Mustafa Çelik'e ait Talya Kuyumda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 03.00 sıralarında motosikletle işyerinin önüne gelen maskeli 2 soyguncu, işyerinin bulunduğu caddede uzun süre gidip gelerek etrafı kolacan etti. Ardından işyeri kamerasının enerji aldığı elektrik panosundaki sigortaları sökerek elektriği kesen hırsızlar camı sert bir cisimle kırarak soygunu gerçekleştirdi. Hırsızlar vitrinde bulunan 5 bin TL değerindeki 2 kilogram gümüşü alarak kayıplara karıştı.

Soyguncuların işyerine motosikletle gelmeleri ve caddeyi kolaçan etmek amacıyla kaldırımda gidip gelmeleri diğer işyerlerinin güvenlik kameralarına yansırken işyeri sahibi Mustafa Çelik, güvenlik güçlerinin olaya geç müdahale ettiklerini iddia etti. İşyerinin önüne gelen soyguncuların uzun süre etrafı kolaçan ettikten sonra saat 03.03'te camı kırmaya başladığını belirten Çelik "İşyerimizin üst katında oturan bayan camın kırılma sesi üzerine 155'i arayarak durumu bildiriyor. 10 dakika sonra kimse gelmeyince yine arıyor. Saat 03.17'de beni aradılar ve ben polisler gelmeden işyerine geldim. Manavgat'ın en uzak bölgesinden gecenin o saatinde trafiğin hiç olmadığı bir sırada polisin en geç 5 dakikada olay yerinde olması gerekirken 20 dakikada ancak geliyor. Belki de zamanında gelmiş olsalar ya soyguncuları işbaşında yakalayacak ya da soyguncular soygunu gerçekleştiremeden kaçacaklardı. İşyerimizin vitrininde bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 5 bin dolar olan 2 kilo gümüşü çalmışlar" diye konuştu.