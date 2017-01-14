Manavgat Jandarmanın 1 Yılda Çökerttiği Şebekenin 38 Üyesi Tutuklandı

Jandarmanın 1 yılda çökerttiği şebekenin 38 üyesi tutuklandı



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde jandarmanın 1 yıldır takip ettiği uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bugüne kadar 29 üyesi tutuklanan şebekeye yönelik son operasyonda aralarında liderinin de bulunduğu 9 şüpheli daha tutuklandı.



Manavgat'ın turizm merkezi Side Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddia edilen H.G. liderliğindeki çete hakkında jandarma 1 yıl önce çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Side Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği çalışmada, teknik ve fiziki takiple şebeke üyeleri tek tek belirlendi. Geçen haftaya kadar çeşitli zamanlarda düzenlenen operasyonlarda şebeke üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 32 kişiden 29'u tutuklandı. Operasyonlarda 23 kilo kubar esrar, 22 gram eroin, 905 gram metamfetamin, 5 gram kokain, 72 sentetik hap, 6 ruhsatsız tabanca, 1200 gram kenevir tohumu, 3 av tüfeği, 2 hassas terazi, 2 dizüstü bilgisayar, 25 cep telefonu ele geçirildi.



Aynı gruba yönelik geçen salı günü başlatılan operasyonda ise şebeke lideri H.G.'nin de aralarında bulunduğu 4'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 83 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 60 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin, 200 uyuşturucu satışında kullanılan poşet, av tüfeği, tabanca şarjörü, 32 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 4 rulo alüminyum folyo, çalıntı motosiklet, sahte kimlikle 7 cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.



Side Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şebeke lideri H.G. de dahil 9 kişi tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı.



Şebekeyle bağlantılı 1 kişinin de arandığı belirtildi.