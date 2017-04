Mamak'ta Çifte Açılış

Mamak'ın ekonomisinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "İlçemizde yaşanan olumlu değişim her alanda devam ediyor" dedi.



Yaşadığı büyük değişim ve dönüşümle birlikte cazibe merkezi haline gelen Mamak, işadamlarının artan ilgisiyle karşılaşıyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de bu artan ilgi ve Mamak'ın ekonomisini geliştiren yatırımlara destek olmaya devam ediyor. Mamak'a katma değer sağlayan her işletmecinin yanında olduğunu belirten Başkan Akgül, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile birlikte iki açılışa katıldı.



Mamak'ın çehresi değişiyor



İlk olarak Bağlarbaşı Caddesi'nde bulunan, Cihan Kasap'ın açılışını yapan İşler ve Akgül, 15 Temmuz darbe girişimi saldırısında gazi olan firmanın işletmecisi Cihan Uygur'a da geçmiş olsun dileklerini iletti. 33 yıldır bu meslekte Mamaklı vatandaşlara hizmet verdiğini belirten Cihan Uygur; "Bölgemizde bulunan diğer şubelerimizi kapatıp hepsini tek çatı altında topladık. Böylelikle sunduğumuz hizmet daha nitelikli ve kaliteli hale gelecek" dedi.



İşler ve Akgül daha sonra Gülveren'de bulunan Erteks Tekstil mağazasının açılışını gerçekleştirdi. Mamak'ın ekonomisinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Akgül, "İlçemizde yaşanan olumlu değişim her alanda devam ediyor. İstihdama katkı sunacak açılışını yaptığımız müesseselere bol kazançlar dileyerek, yeni yatırımcıları da ilçemize davet ediyorum" dedi. Açılışa İşler ve Akgül'ün AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri ve mahalleli katıldı. - ANKARA