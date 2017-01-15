Malatya'da Kömürlük Yangını

Malatya'da Suriyeli bir ailenin kaldığı eve ait kömürlükte çıkan yangın maddi hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Paşaköşkü Mahallesi'nde Suriyeli İsmet Oso ile ailesinin yaşadığı eve ait kömürlükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, alevlerin çevreye sıçramasını engelledi.



Ekiplerin, uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.