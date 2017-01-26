Malatya'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Malatya'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, kara dönüştü.



Kent merkezinde akşam saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, kar yağışına dönüştü. Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çekti, otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.



Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kent merkezinde ana caddelerde, rakımı yüksek mahallelerde tuzlama ve karla mücadele çalışmalarına başladı.



Kent merkezinde yaklaşık 2 santime ulaşan kar kalınlığı Darende ve Kuluncak ilçelerinin kırsal mahallelerinde yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde ve yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışı devam ediyor.