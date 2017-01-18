Malatya'da 7 Bin 637 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

MALATYA'da polisin düzenlediği operasyonda 7 bin 637 paket kaçak sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yaptı. Aramada 12 koli içerisinde çeşitli markalarda toplam 7 bin 637 paket kaçak sigara ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Malatya