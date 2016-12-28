Malaga'nın Yeni Teknik Direktörü Romero

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Malaga, teknik direktörlük görevine Uruguaylı Marcelo Romero'yu getirdi.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, istifa eden Juande Ramos'un yerine, 2014'ten bu yana yardımcı antrenörlük görevini üstlenen 40 yaşındaki Romero'nun getirildiği bildirildi.



Marcelo Romero, futbolculuk kariyerinde 2001-2007 yıllarında Malaga forması giymişti.



Endülüs ekibi, 16 haftası geride kalan La Liga'da 21 puanla 11. sırada yer alıyor.