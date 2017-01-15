Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür yardımları sürüyor.
Vakıf Müdürü Gürkan Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 570 ton kömür yardımı yapıldığını söyledi.
Vakıf olarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Güler, 330 ton kömür dağıtımının daha yapılacağını belirtti.
Kömür yardımlarında 2 bin 600 aileye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Güler, "Daha önce belirlenen 2 bin 600 haneden 2 bin 574 aileye kömür yardımı yapıldı. Geriye az bir ailemiz kaldı. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 3 bin 900 ton kömürden, 3 bin 570'ini dağıttık. Kalan 330 ton kömürümüzü de en kısa sürede dağıtarak bu yılki kömür yardımlarımızı tamamlayacağız." diye konuştu.
Lüleburgaz'da Kömür Yardımları
Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür yardımları sürüyor.
Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür yardımları sürüyor.