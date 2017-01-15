Lüleburgaz'da Kömür Yardımları

Lüleburgaz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine kömür yardımları sürüyor.



Vakıf Müdürü Gürkan Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 570 ton kömür yardımı yapıldığını söyledi.



Vakıf olarak ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Güler, 330 ton kömür dağıtımının daha yapılacağını belirtti.



Kömür yardımlarında 2 bin 600 aileye ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Güler, "Daha önce belirlenen 2 bin 600 haneden 2 bin 574 aileye kömür yardımı yapıldı. Geriye az bir ailemiz kaldı. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. 3 bin 900 ton kömürden, 3 bin 570'ini dağıttık. Kalan 330 ton kömürümüzü de en kısa sürede dağıtarak bu yılki kömür yardımlarımızı tamamlayacağız." diye konuştu.