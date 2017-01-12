Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi ile Kan Merkezi işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan Merkezi Müdürü Cengiz Paydak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gün süren kampanyada 60 ünite kan bağışı aldıklarını söyledi.
Kan bağışı kampanyalarına önem verdiklerini ifade eden Paydak, Türk Kızılayı'nın Türkiye'nin en büyük kan tedarikçisi olduğunu anımsattı.
Bir ünite kan ile 3 kişinin hayatının kurtulduğunu kaydeden Paydak, sağlıklı herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.
Paydak, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.
Lüleburgaz'da Kan Bağışı Kampanyası
Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi ile Kan Merkezi işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi ile Kan Merkezi işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
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