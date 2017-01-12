Lüleburgaz'da Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi ile Kan Merkezi işbirliğiyle bir alışveriş merkezinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Kan Merkezi Müdürü Cengiz Paydak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gün süren kampanyada 60 ünite kan bağışı aldıklarını söyledi.



Kan bağışı kampanyalarına önem verdiklerini ifade eden Paydak, Türk Kızılayı'nın Türkiye'nin en büyük kan tedarikçisi olduğunu anımsattı.



Bir ünite kan ile 3 kişinin hayatının kurtulduğunu kaydeden Paydak, sağlıklı herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.



Paydak, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.