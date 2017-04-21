Liselilerden Minik Öğrencilere Tiyatro Gösterisi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Sabahat Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi Tiyatro Kulübü tarafından Devrek ilçesinde eğitim gören 500 anasınıfı öğrencisine "Şirinler" adlı tiyatro oyunu sahnelenirken, öğrencilere ayrıca "Hacivat ve Karagöz" karakterleri tanıtıldı. Palyaçolar ve müzik eşliğinde neşeli dakikalar geçiren miniklere okul idaresi tarafından patlamış mısır ikramında bulunuldu.



Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren okul müdürü Turgay Kırgil, "Bu yıl 3. yaptığımız geleneksel hale gelen Çocuk Tiyatrosu şenliğinin amacı, çocuklara tiyatro sevgisini kazandırmak, minikleri eğlendirmek aynı zamanda kendi öğrencilerimize de öz güven kazandırmaktır. Önümüzdeki Yıllarda da bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Şuan inşaatı devam etmekte olan Yapılmakta olan 300 kişilik kapasiteli konferans salonumuz ilçemizde ki önemli bir ihtiyacı giderecek bu ve buna benzer etkinliklerimizi bu salonda hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında faaliyete girecek olan konferans salonu için desteklerini hiç esirgemeyen milletvekilimiz Özcan Ulupınar'a teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK