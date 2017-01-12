Lastiği Bomba Gibi Patlayan Tanker Korkuttu

İZMİR'in Tire İlçesinde, arka lastiklerinden biri büyük bir gürültüyle patlayıp, duman çıkan kostik yüklü tanker korkuya neden oldu. Tanker şoförü yangın tüpüyle patlayan lastiğe ilk müdahaleyi yaparken, bu sırada gelen itfaiye ekipleri de su sıkarak soğutma çalışması yaptı.



Denizli'den Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya kostik taşıyan Ömer Çetin'in kullandığı 41 AR 176 plakalı tankerin sağ arka tekerleklerinden birinden Sasabey Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı'nın kesiştiği, Hastane Kavşağı'na geldiğinde duman çıkmaya başladı. Çetin, durumu kontrol etmek için yolun sağında durduğunda, lastik bomba gibi patladı. Daha da fazla duman çıkmaya başlarken, korku dolu anlar yaşandı. Çetin, yangın söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yaparken, yoldan geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri de su sıkarak patlayan lastiği ve jantı soğuttu. Trafik ekipleri de bu sırada yol güvenliğini sağladı. Tankerin taşıdığı kostiğin yanıcı ve parlayıcı bir madde olmaması, olası bir faciayı önledi. Tankerin lastiğinin, fren sistemindeki bir sorun nedeniyle aşırı ısınmadan patladığı tahmin edilirken, polis, soruşturma başlattı.



- İzmir