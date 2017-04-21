Kutu Oyunlarından Etkilenerek Yapılan Filmler

İzlediğimiz bazı filmlerin vazgeçilmez kutu oyunlarından esinlendiğini biliyor muydunuz?



Bu zamana kadar kitaptan beyaz perdeye uyarlanan filmler ile karşılaştık. Son dönemin yeni trendi ise kutu oyunlarının filmlere adapte edilmesi.



2015 yılının yaz aylarında popüler olmaya başlayan bu akım hala kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Hollywood'un oyunlardan beyaz perdeye uyarladığı filmleri sizler için derledik.



Amiral Battı





Klasik strateji oyunlarının en bilindiklerinden biridir Amiral Battı. İki kişinin oynadığı oyunda amacınız uyguladığınız strateji ile karşı tarafının gemisini batırmak. Battleship, Friday Night Lights ve X-Men Origins: Wolverine gibi filmlerin Amiral Battı oyunundan esinlenilerek kaleme alındığı düşünülüyor.



Monopoly





Ailecek oynanılacak belki de en iyi ve eğlenceli oyunlardan biri olan Monopoly de filme uyarlanan oyunlardan. 1985 yapımı "The Goonies" filminin konusu Monopoly oyunu ile ilişkilendiriliyor.



Kanıt





Katil kim, nerde, ne zaman suç işlemiş? Polisiye oyunların en iyilerinden Kanıt da film sektörüne adapte olmuş. 1985 yapımı "Clue" adlı film oyundan esinlenilmiş çalışmalardan.