Karlıova ilçesinde Peygamber Sevdalıları Platformu, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla program düzenledi.



Peygamber Sevdalıları Platformuna üye olan derneklerden Kar-Der tarafından düzenlenen, "Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed" temalı etkinliğe ilçe halkı ve çevre köylüler yoğun ilgi gösterdi.



Karlıova Belediyesi miting alanında gerçekleşen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlid-i şerif, ilahi ve ezgilerin okunmasıyla devam etti.



Bölge alimlerinden Nizamettin Yalçın, yaptığı konuşmada, bazı insanların İslam dininin yayılmasını engellemek için mücadele içinde olduklarını belirtti.



Allah'ın nurunu bitirmek, Kur'ana set olmak için, böyle toplantıların önüne geçmek için çırpındıklarını ifade eden Yaçin, şöyle devam etti:



"Allah'ın nurunu söndürmeye çalışanların hepsi sönüp gittiler. Bu din güneş gibidir, güneş üfürülmekle sönmez, kimsenin gücü buna yetmez. Ama bugün yayınlarıyla, basınlarıyla kirli ideolojileriyle, tuzaklarla ve karalamalarla bu dini söndürmeye çalışanlar halen devam ediyor ve bu mücadele kıyamete kadar devam edecektir. Ama şunu bilmelidirler ki kendi geçmişlerine ve tarihine baksınlar, İslam'a kafa tutanlar sönüp bitmişler. İslam Allah'ın dinidir, azizdir ve aziz kalacaktır."