Kütahya'daki Silahlı Kavgada 1 Kişi Öldüren 6 Kişiye Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Kütahya'da önceki gün çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü, 2'si çocuk 6 kişiyi yaralandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kütahya merkeze bağlı Göçeri köyünde iki komşu arasında çıkan kavgada, av tüfeğiyle Selime Çakır'ı öldürüldüğü, aynı aileden 2'si çocuk 6 kişiyi yaralandığı iddiasıyla yakalanan Gazi Battal Akbaş (42), İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Gazi Battal Akbaş, önceki gün aralarında husumet bulunan komşusu Hüseyin Dursun'u (66) yaralamış, kavgayı ayırmaya çalışan Dursun'un kız kardeşi Selime Çakır (64) ise başından vurularak olay yerinde yaşamını yitirmişti. Akbaş'ın, daha sonra çevreye rastgele ateş etmesi nedeniyle Gazi (43), Sıddıka (17), Gamze (19), Huriye (12) ve Kader Dursun (9) da yaralanmıştı. (EFE) - KÜTAHYA