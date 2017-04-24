Kütahya'da Fetö/pdy Operasyonu

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında biri kadın 7 avukat gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün baro yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 7 avukatın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, Kütahya Barosuna kayıtlı avukatlar H.Ö, H.K, A.A, G.G, M.D, D.E. ve O.E. gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi.