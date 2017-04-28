AMASYA (AA) – Taşova ilçesinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun son zaferi olan Kut'ül Amare Zaferi'nin 101. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.



Süleyman Bursalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda, öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterimi yapıldı ve şiirler okundu.



Okulun tarih öğretmeni Duygu Ulaş, yaptığı konuşmada, Kut'ül Amare Zaferi'nin, Türk tarihinin unutturulmuş şanlı zaferlerinden birisi olduğunu söyledi.



Osmanlı ordusunun bu zaferi, tüm etnik ve inanç gruplarıyla omuz omuza, tek bayrak, tek vatan aşkıyla elde ettiğini belirten Ulaş, "Kut'ül Amare Zaferi tıpkı Çanakkale gibi, Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda kazandığı önemli zaferlerden birisidir. Kut'ül Amare Çanakkale'nin aksine savunma yaptığımız değil, kuşatmada bulunduğumuz bir savaştır. İngiltere tarafından bakıldığında ise 1781 Yorktow kuşatmasından beri kaybedilen en vahim mücadeledir." dedi.



Programa, Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, öğretmen ve öğrenciler katıldı.