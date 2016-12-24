Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'ne Uluslararası Ödül

İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı (OICC), Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete açılan ve Türkiye'nin en büyük aile yaşam merkezi olan Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'ne, "Belediye Hizmetleri, Peyzaj ve Çevre Ödülü" birinciliği verdi.



Fas'ın başkenti Rabat şehrinde düzenlenen OICC 14. Dönem Genel Konferansı'nda, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, hem mimarisi hem de sunduğu kültürel ve sosyal hizmetlerle, OICC üye kentlerinin temsilcilerinin büyük takdirini kazandı. Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal, birincilik ödülünü, Fas İçişleri Bakanı ile OICC Genel Sekreteri Omar Abdullah Kadi ve Rabat Belediye Başkanı Mohammed Seddiqi'nin elinden aldı. - ANKARA