Kuşadası Belediyesi Okulların Eksiklerini Gideriyor

Kuşadası Belediyesi, okulların fiziki koşullarının düzeltilmesi ve öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Kuşadası'nda bulunan okullarda yaşanan sorunların çözümüne katkıda bulunmayı hedefleyen Kuşadası Belediyesi, Değirmendere Mahallesi'nde bulunan Evliya Çelebi Anaokulu'nda tadilat ve yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında okulun girişinde bulunan mermerler sökülerek yerine kaymayan ve yangına dayanıklı andezit taşlar döşenirken bahçeye ise minyatür bir futbol sahası yapılıyor.



Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Soğucak Mahallesi'nde bulunan Soğucak İlköğretim Okulu'ndaki yapılan yenileme çalışmaları ise tamamlandı. Soğucak İlköğretim Okulu'nun talebi doğrultusunda kapılar ve kapı kolları yenilenirken sınıfların duvarlarına askılıklar monte edildi. Kuşadası Belediyesi'nin okullara verdiği desteği önümüzdeki süreçte de sürdüreceği bildirildi. - AYDIN