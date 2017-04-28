Kurtuluş Savaşı'nda Yaşananlar "Çizgi Romanda"

ÖZGÜR ALANTOR - Kurtuluş Savaşı sırasında cephe gerisinde kadınların kağnılarla, büyük fedakarlıklarla cephane taşıdıkları yolda yaşanan hikayeleri, tarihi gerçekler ve belgelere dayanarak anlatan İstiklal Yolu'nun çizgi romanı hazırlandı.



İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği tarafından "Karınca Ordusu İstiklal Yolunda" Projesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi'nin verdiği destekle hazırlanan roman, yolun Kastamonu, Çankırı ve Ankara güzergahında ve Kurtuluş Savaşı'nın cephe gerisinde yaşananları anlatıyor.



Proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Tunç Boran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstiklal Yolu'nu tanıtmaya çalıştıklarını, daha önce de proje kapsamında yolun belgeselini çektiklerini belirtti.



Boran, yolu birçok yöntemle tanıtmak istediklerini vurgulayarak, hazırladıkları çizgi romanla kurtuluş mücadelesini aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.



Kurtuluş Savaşı'nda cephe gerisinde kadınların kağnılarla büyük fedakarlıklar içerisinde cephane taşıdıkları yolda, yaşananları anlatan bir roman hazırladıklarını anlatan Boran, "Roman, bugün adına İstiklal Yolu dediğimiz İnebolu'dan başlayıp, Ankara'ya kadar devam eden yolun hikayesine yer veriyor." diye konuştu.



Boran, yolda yaşanan kahramanlık hikayelerinin, kadınların hayatlarını ortaya koymasının konu edinildiği romanın topyekun Kurtuluş mücadelesinin yansıması olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



"Çizgi romanımızda kurmacaya yer verilmedi. Tamamen tarihi gerçekler ve belgelere dayanılarak hazırlandı. O dönemin gerçek olaylarını ve gerçek karakterlerini anlattık. 100 sayfadan oluşan ve 2 bin adet basılan çizgi roman okullara dağıtılacak."