Kumluca'da 2016 Yılında 470 Çift Evlendi

Kumluca ilçesinde 2016 yılında 470 çift evlendi, 879 bebek dünyaya geldi.



Kumluca Belediyesi Evlendirme Memurluğundan alınan bilgiye göre, 2016 yılında ilçede toplam 470 çiftin nikahı kıyıldı. Nikahı kıyılan çiftlerin büyük bölümünün tercihi nikahlarını Belediye Başkanının kıyması yönünde olduğu bildirilirken, Çetinkaya nikahların 120'sini kıydı.



Halkın seçimiyle görevde bulunan bir Belediye Başkanı olarak vatandaşların mutluluklarına, sevinç ve üzüntülerine ortak olmaya çalıştıklarını belirten Çetinkaya, "Gönül ister ki tüm vatandaşlarımızın taleplerine yetişelim. Bu her zaman mümkün olmuyor, imkanlarımız dahilinde gelen talepleri değerlendirerek nikah merasimlerine katılmaya çalışıyorum. Bu süreçte yeni yuva kuran tüm gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." ifadesinde bulundu.



Öte yandan Kumluca Nüfus Müdürlüğü verilerine göre, 2016 yılında ilçede 879 doğum, 157 ölüm ve 115 boşanma gerçekleşti.