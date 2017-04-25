Kuaförler Saçı Sanata Dönüştürdü

Adana'da birbirinden yetenekli kuaförler, yaptıkları 'saç şovu'yla hünerlerini sergiledi. Adana Bayan Kuaförleri ve Manikürcüler Esnaf Odası, bir güzellik şirketinin desteğiyle Adana Büyükşehir Belediye Tiyatrosunda saç şovu düzenlendi. Birbirinden yetenekli kuaförler, modeller üzerinde saç tasarımı ve makyaj yaparak hünerlerini sergiledi. İzleyiciler, ortaya çıkan ilginç görüntüleri fotoğraflamak için birbiriyle yarıştı.



Adana Bayan Kuaförleri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Hacı Emin Ünal, etkinliğin Adana'da ilk defa düzenlendiğini belirterek, "Türkiye genelinden 36 oda başkanı ve çok sayıda izleyici buraya geldi. Yaptığımız sanatı etkinliklerle tanıtıyoruz. Adana sanat kokan bir şehir, sanat üreten bir kent. Bununla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.



(Nuri Pir/İHA)