Kozalar

Adalet Ağaoğlu'nun yazdığı Tiyatro Pangar'ın Kozalar oyunu, 8 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Kozalar

Adalet Ağaoğlu'nun yazdığı Tiyatro Pangar'ın Kozalar oyunu, 8 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Adalet Ağaoğlu'nun günceli kalbinden yakalayan oyunu Kozalar, 1971'de, soğuk savaşın hakim olduğu dünya algısının Türkiye'deki yansımaları üzerine ele alınmış bir oyun. Ancak günümüzde dünyanın dört bir yanını etkileyen terör, iç savaş, kadınların toplumdaki yeri ve mültecilerle ilgili konulara da ışık tutuyor.

Yönetmen Ayşenil Şamlıoğlu "Kozalar" için yarattığı dünyayı şu şekilde dile getiriyor; "Dış dünyada kopan kıyametten kendini soyutlamaya çalışan üç oyun kahramanı kadın, hayattan kaçarken aslında kendilerini tutsaklaştırmaktadırlar. Oyun, gerçek diyaloglarla başlayıp süratle gerçek dışı grotesk bir yapıya doğru yönelir, kendilerini soyutlayabilmek için çevrelerine ördükleri kozaların oyun kahramanlarını dışında durmayı seçtikleri dünyadan koruyamayacağı gerçeği ile sona erer.

Oyunun sahnelenişinde de bu grotesk yapıya uygun bir dekor, kostüm, ışık, makyaj, beden dili hakimdir. Kurulan dünyanın, her ögenin, evrensel simgelerle konuşması sonucu dil engeli aşılarak seyirciye ulaşılmaktadır. Kadınların oyunun her aşamasında daha da groteskleşerek adeta bir hayvana dönüşüp kendi korkularıyla yarattıklarından oluşan bir kozaya kendilerini hapsetmeleriyle finale ulaşılacaktır. Ne yazık ki dış dünyanın "korkutucu tehlikelerle" dolu olması gerçeği oyunun yazıldığı tarihten bu yana değişmediğinden metin hala çarpıcı bir şekilde güncelliğini korumaktadır. Toplumun dayattığı değer yargıları, bastırılmış arzular, korkular, yabancılaşma, sahip olduklarına sığınarak korunabileceğini zannetmek, erkek egemen dünyada evinde yarattığı küçük mutluluklara sığınarak var olma çabası, cinsel kimliğini dahi sahip olduğu düzen üstünden çözümleme gayreti oyunun temelinde duranlardır.

Peki ama "yaşamdan kaçılarak sürdürülen şeyin yaşamak olduğuna emin miyiz?!"

Yazar: Adalet Ağaoğlu

Yönetmen: Ayşenil Şamlıoğlu

Oyuncular: Demet Evgar Binnur Kaya Esra Dermancığlu

Prodüksiyon: Tiyatro Pangar

Yönetmen yardımcısı: Tuğçe Tamer 

Koreografi: Candaş Baş Müzik: Sabri Tuluğ Tırpan

Işık tasarım: Cem Yılmazer 

Dekor tasarım: Serdar Yılmaz

Kostüm tasarım: Tomris Kuzu 

Ses tasarım: Okan Yalabık 

Makyaj tasarım ve Uygulama: Cansu Sakız

Fotoğraf ve video: Edze Ali-Yiğit Evgar

Afiş tasarım: Furkan Birgün

Uluslararası Proje koordinatörü: Göknur Gündoğan

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11

Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Kozalar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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