Adalet Ağaoğlu'nun yazdığı Tiyatro Pangar'ın Kozalar oyunu, 8 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



Adalet Ağaoğlu'nun günceli kalbinden yakalayan oyunu Kozalar, 1971'de, soğuk savaşın hakim olduğu dünya algısının Türkiye'deki yansımaları üzerine ele alınmış bir oyun. Ancak günümüzde dünyanın dört bir yanını etkileyen terör, iç savaş, kadınların toplumdaki yeri ve mültecilerle ilgili konulara da ışık tutuyor.



Yönetmen Ayşenil Şamlıoğlu "Kozalar" için yarattığı dünyayı şu şekilde dile getiriyor; "Dış dünyada kopan kıyametten kendini soyutlamaya çalışan üç oyun kahramanı kadın, hayattan kaçarken aslında kendilerini tutsaklaştırmaktadırlar. Oyun, gerçek diyaloglarla başlayıp süratle gerçek dışı grotesk bir yapıya doğru yönelir, kendilerini soyutlayabilmek için çevrelerine ördükleri kozaların oyun kahramanlarını dışında durmayı seçtikleri dünyadan koruyamayacağı gerçeği ile sona erer.



Oyunun sahnelenişinde de bu grotesk yapıya uygun bir dekor, kostüm, ışık, makyaj, beden dili hakimdir. Kurulan dünyanın, her ögenin, evrensel simgelerle konuşması sonucu dil engeli aşılarak seyirciye ulaşılmaktadır. Kadınların oyunun her aşamasında daha da groteskleşerek adeta bir hayvana dönüşüp kendi korkularıyla yarattıklarından oluşan bir kozaya kendilerini hapsetmeleriyle finale ulaşılacaktır. Ne yazık ki dış dünyanın "korkutucu tehlikelerle" dolu olması gerçeği oyunun yazıldığı tarihten bu yana değişmediğinden metin hala çarpıcı bir şekilde güncelliğini korumaktadır. Toplumun dayattığı değer yargıları, bastırılmış arzular, korkular, yabancılaşma, sahip olduklarına sığınarak korunabileceğini zannetmek, erkek egemen dünyada evinde yarattığı küçük mutluluklara sığınarak var olma çabası, cinsel kimliğini dahi sahip olduğu düzen üstünden çözümleme gayreti oyunun temelinde duranlardır.



Peki ama "yaşamdan kaçılarak sürdürülen şeyin yaşamak olduğuna emin miyiz?!"



Yazar: Adalet Ağaoğlu



Yönetmen: Ayşenil Şamlıoğlu



Oyuncular: Demet Evgar Binnur Kaya Esra Dermancığlu



Prodüksiyon: Tiyatro Pangar



Yönetmen yardımcısı: Tuğçe Tamer



Koreografi: Candaş Baş Müzik: Sabri Tuluğ Tırpan



Işık tasarım: Cem Yılmazer



Dekor tasarım: Serdar Yılmaz



Kostüm tasarım: Tomris Kuzu



Ses tasarım: Okan Yalabık



Makyaj tasarım ve Uygulama: Cansu Sakız



Fotoğraf ve video: Edze Ali-Yiğit Evgar



Afiş tasarım: Furkan Birgün



Uluslararası Proje koordinatörü: Göknur Gündoğan



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Kozalar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır