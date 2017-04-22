Koş Güneş Koş
Çağımızın en büyük hastalığı obeziteye dikkat çekebilmek, çocuklarımız için doğru beslenme alışkanlıklarını eğlenceli bir dille anlatan oyunumuz, müzikleri eğlenceli dili ile tiyatro keyfini çocuk büyük herkese yaşatıyor.
Çağımızın en büyük hastalığı obeziteye dikkat çekebilmek, çocuklarımız için doğru beslenme alışkanlıklarını eğlenceli bir dille anlatan oyunumuz, müzikleri eğlenceli dili ile tiyatro keyfini çocuk büyük herkese yaşatıyor..
Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.
Detaylar :
İl : Samsun
İlce : Canik
Mekan : Cinejoy Sinemaları
Mekan Adresi : Toptepe Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Lovelet Alışveriş Merkezi
Başlangıç Saati : 22.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Kategori : Koş Güneş Koş
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io