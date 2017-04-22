Koş Güneş Koş

Çağımızın en büyük hastalığı obeziteye dikkat çekebilmek, çocuklarımız için doğru beslenme alışkanlıklarını eğlenceli bir dille anlatan oyunumuz, müzikleri eğlenceli dili ile tiyatro keyfini çocuk büyük herkese yaşatıyor.

Koş Güneş Koş

Çağımızın en büyük hastalığı obeziteye dikkat çekebilmek, çocuklarımız için doğru beslenme alışkanlıklarını eğlenceli bir dille anlatan oyunumuz, müzikleri eğlenceli dili ile tiyatro keyfini çocuk büyük herkese yaşatıyor..


Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.

Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : Samsun

İlce : Canik

Mekan : Cinejoy Sinemaları

Mekan Adresi : Toptepe Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Lovelet Alışveriş Merkezi

Başlangıç Saati : 22.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Koş Güneş Koş

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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