Çağımızın en büyük hastalığı obeziteye dikkat çekebilmek, çocuklarımız için doğru beslenme alışkanlıklarını eğlenceli bir dille anlatan oyunumuz, müzikleri eğlenceli dili ile tiyatro keyfini çocuk büyük herkese yaşatıyor..





Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.



Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Samsun



İlce : Canik



Mekan : Cinejoy Sinemaları



Mekan Adresi : Toptepe Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Lovelet Alışveriş Merkezi



Başlangıç Saati : 22.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Kategori : Koş Güneş Koş



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır