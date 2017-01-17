Korkuteli'ne 3 Yılda 52 Milyonluk Yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğünce Korkuteli ilçesinde 3 yılda 52 milyon 103 bin liralık yatırım yapıldığı bildirildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ASAT Genel Müdürlüğünce ilçenin altyapı sorunlarını çözmek için 22 mahalleye 92 kilometre içme suyu şebeke hattı yapıldı. Bu projelere 35 milyon lira harcandı.



Yaz aylarında ilçe nüfusunun katlanması nedeniyle oluşan kanalizasyon sorunu çözmek için de 14 milyon 245 bin lira bedelle 68 kilometrelik kanalizasyon hattı döşendi. İlçede Yenimahalle, Uzunoluk, Aşağıpazar, Küçükköy, Karşıyaka, Kargalık, Alaaddin mahalleri ilk kez kanalizasyonla tanıştı.



İlçeye ayrıca 3 milyon 300 bin lira yatırım bütçesiyle Korkuteli Atıksu Arıtma Tesisi yapıldı.