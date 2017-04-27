Konak'tan Spora Yatırım Atağı

Açtığı spor merkezleriyle 7'den 70'e binlerce kişiye spor yapma imkanı sunan Konak Belediyesi, yeni spor alanları oluşturma konusunda da önemli bir adım attı. İlçede bir taraftan mevcut spor tesisleri yenilenirken, bir taraftan da yeni yatırımlar için düğmeye basıldı.



Amatör spor kulüplerine verdiği destekle adından söz ettiren Konak Belediyesi, bu kez başlattığı tesisleşme hamlesiyle de kulüplerin umudu oldu. Antrenman yapacak saha sıkıntısı çeken takımların yüzünü güldürecek yatırımlar için çalışmalara başlanırken, kısa sürede tamamlanması planlanan 3 proje ile ilçeye 3 modern futbol sahası kazandırılması hedefleniyor.



Yapımına başlanacak futbol sahaları içinde Gürçeşme Kayaspor'un idman yaptığı Yeşildere'deki toprak futbol sahası da bulunuyor. Mülkiyeti TCDD'ye ait olan arsanın Konak Belediyesine kiralanması için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından onay çıktı. Sporcuların ihtiyaçlarına cevap vermeyen toprak saha, kapsamlı bir spor tesisine dönüştürülecek. Lale Mahallesinde, İZBAN hattının hemen yanında yer alana da modern bir futbol sahası yapılacak. Mevcut durumda herhangi bir ışıklandırmanın, çimlendirmenin, tel örgünün ve soyunma odasının olmadığı saha baştan aşağı yenilenecek. Tüm olumsuzlukların giderileceği saha, sporcuların antrenman yapabileceği bir tesise dönüştürülecek. Projede bir futbol ve bir basketbol sahası ile tartan pist de yer alıyor.



Halkapınar'da daha önce kurban satış alanı olarak kullanılan boş arazi ise yapılan düzenlemeyle gençlerin futbol oynayacağı bir tesise dönüşecek. Yaklaşık 13 bin 760 metrekare olan arazi, yeşil alanın yanı sıra spor alanı olarak da bölgeye kazandırılacak. Kurban Bayramı öncesinde satış alanı olarak kullanılan ve kirli bir görüntüye neden olan alan, projenin tamamlanmasıyla yepyeni bir görünümle bölge halkına hizmet verecek. Bu alana da iki futbol ve bir basketbol sahası ile tartan pist yapılacak.



Konak Belediyesi tarafından yapılacak yeni sahalar arasında Vali Kazım Paşa İlkokulu'nun bahçesindeki toprak saha da yer alıyor. Öğrencilerin yanı sıra mahalle sakini gençlerin de ter döktüğü saha, yapılacak düzenlemeyle görkemli bir futbol sahasına dönüştürülecek. Futbol oynamayı kolaylaştıran suni çimle kaplanacak olan sahadaki kale direkleri de yenilenecek. Ayrıca ışıklandırılacak olan tesis böylelikle sadece gündüz değil gece de kullanıma açılacak.



Sporu geniş kitlelere yaymak ve başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla çalıştıklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, önceliklerinin ülkenin yarınları olan çocukların doya doya spor yapacakları yeni alanlar oluşturmak olduğunu söyledi. Yeni yapacakları spor tesisleri hakkında bilgi de veren Başkan Pekdaş, "Konak boş alan yoksunu bir yer. Bunun için her fırsatı değerlendiriyoruz. Başından bu yana söylediğim gibi; bizim spor alanları sağlamak ve kulüplere altyapı desteklerini vermek gibi bir görevimiz de var" diye konuştu. - İZMİR