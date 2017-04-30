Konak Belediyespor-Beşiktaş: 5-1

KADINLAR Futbol 1'inci Ligi play off 2'nci hafta mücadelesinde Konak Belediyespor evinde Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.



Bu sonuçla 27 puana ulaşan Konak Belediyespor liderliğini sürdürüp şampiyonluk yolunda avantaj yakalarken, zirve takipçisi siyah beyazlılar 24 puanda kaldı.



Atatürk Stadı 2 Nolu Yan Saha'da oynanan müsabakada Konak Belediyespor'un gollerini 4'üncü dakikada Cansu, 18'inci dakikada Zehra, 51'inci ve 63'üncü dakikada Cosmina, 74'üncü dakikada ise Esther atarken, Beşiktaş'ın tek golü 22'nci dakikada Zeynep Gamze'den geldi.



Konak Belediyespor, 3 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor'la, Beşiktaş ise aynı gün evinde Trabzon İdmanocağı ile karşılaşacak.



- İzmir