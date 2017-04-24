Kök Boyadan Bez Bebeğe Atölyeler Meraklılarını Bekliyor
Türkiye'de restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan "Heritage İstanbul" fuarı, 27-29 Nisan tarihleri arasında Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'da gerçekleştirilecek.
Türkiye'de restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan "Heritage İstanbul" fuarı, 27-29 Nisan tarihleri arasında Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center'da gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com
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