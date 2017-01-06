Kocasinan Belediyesi Temizlik Çalışmaları

Kocasinan Belediyesinin, Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı yeni nesil U.L.V ilaçlama yöntemiyle ilçe genelinde 2 bin 301 tuvalet, lavabo ve pisuarın temizliğini yaptığı bildirildi.



Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Daha Temiz ve Daha Sağlıklı Kocasinan' için ilçede temizlik çalışması yürütülüyor.



Rutin temizlik işlerinin yanı sıra etkin bir şekilde hijyen temizliği ve sanıtasyon işlemi yapan ekipler, lavabolardan musluklara, abdest alma yerinden giderlere kadar taşların sırına zarar vermeden tamamen beyaz hale getiriyor.



Özellikle sanıtasyon uygulamasıyla ekipler, mikroorganizmaları tamamen önleyerek vatandaşlara daha temiz ve daha sağlıklı bir ortam sunuyor. Ayrıca temizlik sırasında tadilat gerektiren lavabolar da yenileniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha temiz Kocasinan için yoğun gayret gösterdiklerini kaydetti.



Gelecek nesillerin daha temiz ve daha sağlıklı mekanlarda yaşaması için temizliğin olmazsa olmazlardan olduğunu aktaran Çolakbayrakdar, "Temizlik imandandır anlayışıyla gece-gündüz demeden ilçenin dört bir yanında hummalı bir şekilde temizlik seferberliğimiz sürüyor. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı yeni nesil U.L.V ilaçlama yöntemiyle ilçe genelinde toplam 2 bin 301 adet tuvalet, lavabo ve pisuar temizliği düzenli olarak yapılıyor. Daha nezih ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.